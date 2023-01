Guillaume Musso (encore) en tête des ventes : la formule gagnante d'un divertisseur en série

Son succès ininterrompu, cet auteur discret de 48 ans le doit au lien particulier qu’il entretient avec son public à raison d'une nouveauté par an. Teintés de fantastique au début de sa carrière, ses romans ont progressivement évolué vers le registre du thriller psychologique, avec un style direct et des intrigues à tiroirs inspirées des séries télé dont il est fan. Une formule gagnante qui séduit désormais plusieurs générations de lecteurs.

"On me dit souvent que mes livres sont des divertissements en croyant me faire de la peine. Au contraire ! J’adore ce mot, divertir", nous confiait-il à la sortie de L’Inconnue de la Seine, récemment adapté en série sur France 2. "Ce que j’aime, quand on lit mes livres, c’est qu’on me dise : 'J'ai été ailleurs pendant 2 heures, j’ai tout oublié. J’étais diverti, j’étais quelqu’un d’autre. J’ai vécu une bribe de vie qui n’était pas la mienne.'"