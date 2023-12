Guy Marchand est mort : "Destinée", cette chanson qu'il détestait et qui est devenue son plus grand tube

L’acteur et chanteur Guy Marchand est décédé ce vendredi à l'âge de 86 ans. Acteur touche-à-tout, mais Césarisé, il aimait aussi jouer au crooner démodé. Comme avec son tube, Destinée, "une grosse merde", selon ses propres mots, qui lui a pourtant valu, à son cœur défendant, un succès phénoménal.

Guy Marchand, c'était avant tout une voix. Une voix de crooner, grave, chaleureuse, envoûtante. Quoi de mieux pour commencer une carrière de chanteur de charme, lui qui avait joué de la clarinette dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés à la belle époque de l’après-guerre. Car c'est par la chanson que ce fils d'un ferrailleur et d'une "gitane" acquiert d'abord une petite notoriété.

"L'été indien" à l'envers

Avec ses airs de séducteur latino, il écrit d'abord "La Passionata" en cinq minutes, en rentrant de la guerre d'Algérie. Cette "plaisanterie" devient l'un des tubes de l'été 65. Et c'est une autre ringardise assumée - à croire qu'il y était abonné – qui va cette fois lui coller à la peau : la chanson "Destinée", qu'il a écrite avec son compère Philippe Adler, et qui fut composée par Vladimir Cosma. "On m'avait dit : 'écris une grosse merde', je me suis exécuté. C'était une blague, une connerie pour l'été", racontait-il à propos de ce titre, créé pour le film Les Sous-doués en vacances de Claude Zidi, sorti en 1982.

Dans ce film, l'animateur Memphis, joué par Guy Marchand, présente une machine appelée "Love Computer" supposée déterminer quels individus sont sentimentalement compatibles. Afin de lancer sa découverte, Memphis doit interpréter un slow langoureux, censé rapprocher les potentiels amoureux qui seront testés par l'ordinateur en question. Pour ce faire, Guy Marchand voulait une chanson à contre-courant des slows de l'époque. L'idée a été de reprendre les notes de la chanson "L'Été indien" de Joe Dassin (sorti sept ans plus tôt), mais à l'envers. Cosma et Marchand pensaient ainsi composer une chanson humoristique qui ne servirait qu'à illustrer le film. Ils étaient loin d'imaginer un tel triomphe.

700 000 disques vendus

Dans une interview qu'il accordait en 2016 au magazine Platine, Vladimir Cosma décryptait le phénomène de "Destinée", et son importance dans la carrière de chanteur de Guy Marchand : "Cela a été une 'explosion' incomparable avec les succès de sa carrière discographique. Le maximum que Guy Marchand a vendu, c'est 40.000 disques, alors que tout à coup, on était en tête des charts, sur Europe 1, partout, un vrai tube, avec 700 000, 800 000 disques vendus."

Cela restera malgré tout une frustration pour Guy Marchand, lui l'amateur de jazz et de musiques populaires, mais pointues, qui "haïssait" cette chanson. Bien malgré lui, elle a continué brillamment sa route, reprise la même année par la troupe du Splendid dans Le père Noël est une ordure, lors d'une scène de slow mémorable entre Pierre Mortez (Thierry Lhermitte) et Katia (Christian Clavier).

Dernier coup de boost, la chanson "Destinée", deviendra une parodie en 2020 avec "Confiné", une version illustrant "les heures sombres" de l'épidémie de Covid-19. Malgré tous ces succès, Guy Marchand avait pourtant déclaré en 2019 qu’il finissait sa vie ruiné dans sa petite ville de Cavaillon où il passait ses vieux jours et où il a rendu son dernier soupir.