Halloween derrière elle, Mariah Carey se décongèle pour Noël : "C’est l’heuuuure !"

C’est tout de rouge vêtue, en vraie mère Noël, que la diva finit par émerger, rejointe par ses jumeaux de 12 ans, Monroe et Moroccan. Car chez les Carey, le business de Noël est aussi une affaire de famille. Mère et enfants ont dévoilé le mois dernier une campagne de pub entre deux sapins blancs pour la marque de vêtements The Children’s Place. Et dire que tout ça n'est lié qu’à une seule chanson… En octobre 1994, Mariah Carey sort le single "All I Want For Christmas Is You", premier extrait d’un album de Noël qui va bousculer l’industrie musicale sur le long terme. Et offrir à son interprète et co-autrice une avalanche de records.