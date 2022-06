Harcèlement au palais : Buckingham ne révélera pas les résultats de l’enquête contre Meghan

Seuls les membres seniors de la famille royale et les plus anciens des secrétaires privés auraient pu avoir accès aux résultats complets de cette enquête. Le DailyMail précise que les investigations ont porté sur la manière dont les accusations de harcèlement avaient été gérées en interne et non sur leur contenu précis. Le palais "a clairement donné la priorité à la paix avec Meghan et Harry plutôt qu'à leurs effectifs", analyse la correspondante royale du tabloïd Rebecca English.