Harcèlement en ligne : Kanye West suspendu 24 heures par Instagram... et bientôt plus ?

Le week-end dernier, l’affaire a pris un tour presque cocasse lorsqu’un proche de Pete Davidson a fait fuiter sur les réseaux un échange de SMS savoureux entre ce dernier et le rappeur. "J’ai décidé de ne plus te laisser nous traiter comme tu le fais et de ne plus me taire. Grandis, bordel !", écrit l’acteur à Kanye West qui lui demande alors "Oh des grossièretés maintenant ? t’es où ?". Réponse cinglante : "Au lit, avec ta femme."