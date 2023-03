Harcèlement sexuel : comment Netflix s’apprête à "tuer" Kevin Spacey dans la saison 6 de "House of Cards"

The Hollywood Reporter révèle qu’au moment où l’affaire a éclaté, le tournage des deux premiers épisodes était entièrement terminé, tandis que celui du troisième était planifié. La première hypothèse, qui consisterait à réécrire l’intégralité des 13 épisodes, et donc à retourner les deux premiers, serait la moins crédible. D’après le magazine professionnel, les producteurs auraient donné deux semaines aux équipes pour réfléchir à la façon d’organiser la sortie du personnage de Frank Underwood.

Et la plus crédible serait… de le tuer. House of Cards est en effet l’adaptation d’une série britannique elle-même inspirée du roman éponyme de l’auteur Michael Dobbs, ancien membre du Parti conservateur. Dans les dernières pages, son héros machiavélique, le Premier ministre Franck Urquhart, est assassiné après avoir passé 11 ans et demi au pouvoir. Difficile désormais de reproduire ce schéma avec Frank Underwood, le président incarné dans la version américaine par Kevin Spacey.