Harrison Ford donne son nom à une espèce de serpent qui vient d'être découverte

Il est élancé, mesure 40,6 cm à l'âge adulte et sa peau est parsemée d'écailles jaunes et noires. Une équipe de chercheurs américain et péruviens ont annoncé, mardi 15 août, avoir découvert une nouvelle espèce de serpent dans le parc national Otishi au Pérou, rapporte la BBC. Comme il est d'usage, les scientifiques ont dû trouver un nom pour ce reptile. Et ce serpent, par ailleurs inoffensif pour l'homme, a désormais le privilège de porter le nom d'Harrison Ford.