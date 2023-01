Harry accuse William et Kate de l'avoir encouragé à se déguiser en nazi

Comme le rapporte Page Six, Harry explique dans ses mémoires qu'il envisageait de porter un uniforme nazi ou un uniforme de pilote. "J'ai téléphoné à Willy et Kate, leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Uniforme nazi, ont-ils dit", écrit le mari de Meghan Markle, qui a accusé également son frère de l'avoir violemment jeté au sol lors d'une dispute.

Le prince et la princesse de Galles ont même "hurlé de rire" lorsqu'ils l'ont vu avec son déguisement. "C'est pire que la tenue de justaucorps de Willy (William était vêtu d'un justaucorps noir moulant avec un motif en peau de léopard, NDLR) ! Bien plus ridicule ! Ce qui, encore une fois, était le but", poursuit Harry.