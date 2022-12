Avant la diffusion de "Harry & Meghan" sur Netflix, la famille royale "retient son souffle"

Imaginez un peu la scène : le roi Charles III la télécommande à la main, assis dans un grand salon de Buckingham Palace, le "toudoum" désormais légendaire de Netflix, et soudain le regard accusateur de sa belle-fille américaine braqué sur lui... "Shocking !". Ceci n’est pas un cauchemar puisque "Harry et Meghan", la série documentaire dont tout le monde parle sans l’avoir vu, débarque ce matin pour des millions de spectateurs à travers le monde. Le "premier chapitre" car les trois premiers seulement seront disponibles, avant les trois autres dans une semaine. Si rien n’a fuité de son contenu, les deux bandes-annonces mises en ligne ces derniers jours donnent le ton.

Montage nerveux, musique dramatique, images d’archives et témoignage du couple et de ses proches… À la manière des enquêtes criminelles qui cartonnent sur la plateforme, le prince britannique et l’actrice américaine entendent nous expliquer comment leur mariage de rêve s’est transformé en cauchemar sous la pression complice des paparazzis et de la famille royale. "Ils ont déclaré la guerre à Meghan et Harry pour servir leurs intérêts", lance l’avocate Jenny Afia.