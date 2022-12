Meghan et Harry récompensés pour leur lutte contre le racisme au sein de la famille royale

C'est un nouveau camouflet pour la famille royale. Alors que le Royaume-Uni retient son souffle avant la diffusion du documentaire explosif du prince Harry et de Meghan Markle sur Netflix, le couple a été distingué ce mardi soir à New York. Le fils du roi Charles III et l'ex-comédienne ont reçu le Ripple of Hope Award.

Une distinction prestigieuse remise par l'organisation Robert F. Kennedy Human Rights aux dirigeants qui ont "démontré un engagement indéfectible envers le changement social et travaillé pour protéger et faire progresser l'équité, la justice et les droits humains", comme l'explique l'organisation sur son site.