Harry et Meghan : le couple règle ses comptes et en profite pour garnir son compte en banque

Harry règle ses comptes et en profite aussi pour garnir son compte en banque. Depuis son exil aux États-Unis, il ne reçoit plus d'argent de la monarchie. Le seul revenu du couple est son image. Pour son livre, Harry aurait touché une avance de 20 millions de dollars. Le côté financier est très important pour le couple, dont les frais annuels s'élèvent à plusieurs millions de dollars. Harry et Meghan ont également conclu un contrat de 100 millions de dollars avec la plateforme Netflix.

À Londres, les frasques du couple commencent à lasser. "Je n'ai rien contre eux personnellement, mais je pense qu'on doit montrer un peu de respect pour sa famille, surtout en public", commente une Britannique dans le reportage du 20h en tête de l'article. "Je suis triste que la reine soit décédée. Si elle était encore en vie aujourd'hui et qu'elle voyait tout cela, elle serait très en colère", déclare un autre citoyen anglais. Selon un sondage YouGov, 64% des Britanniques ont une image négative de Harry.