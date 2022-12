Harry et Meghan : la date de sortie sur Netflix du documentaire explosif dévoilée

“Personne ne connaît toute la vérité. Nous si". Netflix a dévoilé ce lundi de nouvelles images du documentaire très attendu Harry et Meghan. Programmé en deux parties, les 8 et 15 décembre prochains, le programme, coproduit par le fils cadet de Charles III et son épouse via leur société Archewell, sonne comme une véritable déclaration de guerre contre la famille royale britannique.