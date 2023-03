Harry et Meghan ont été invités à assister au couronnement de Charles III

Le retour des "Sussex" au Royaume-Uni pour assister au couronnement fait l'objet de nombreuses spéculations dans les médias britanniques ces derniers mois, après les attaques virulentes faites par le couple sur la famille royale.

Après un documentaire diffusé sur Netflix en décembre, Harry, 38 ans, a publié début janvier ses mémoires controversés intitulés Le Suppléant, dans lesquels il raconte son adolescence marquée par la drogue et l'alcool et détaille la rupture de ses relations avec son père, le roi Charles III, et son frère William.

Encore samedi soir, le duc de Sussex a fait de nouvelles confessions lors d'un entretien avec un spécialiste des traumatismes, Gabor Mate, diffusé sur Internet avec un accès payant. Il y explique notamment s'être toujours senti "légèrement différent" du reste de la famille royale britannique et confie qu'ayant grandi dans une "famille brisée", il fait de son mieux pour ne pas transmettre de "traumatismes" à ses enfants, Archie 3 ans, et Lilibet, 1 an.