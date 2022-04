Harry et Meghan rendent la visite à Elizabeth II… mais snobent William et Kate

C'était une visite surprise. Alors qu'ils se rendaient aux Pays-Bas pour les Invictus Games, la compétition sportive ouverte aux blessés et invalides de guerre fondée par Harry, le prince et son épouse Meghan Markle ont fait un saut en Angleterre, dans le plus grand secret. Les parents d'Archie et Lilibet ont rendu une visite discrète à la reine Elizabeth II jeudi, comme le révèle l'AFP, citant un représentant du couple qui n'était plus venu ensemble au Royaume-Uni depuis sa mise en retrait fracassante de la famille royale il y a deux ans et demi. Et surtout, depuis l'interview explosive qu'ils ont donnée à Oprah Winfrey.

Désormais installés en Californie, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont rendu visite à la souveraine qui doit fêter son 96e anniversaire dans quelques jours au château de Windsor, dont elle a fait sa résidence principale et qui est situé à une quarantaine kilomètres de Londres. D'après Le Daily Mail, le couple qui n'a pas fait le déplacement avec ses enfants, en a également profité pour voir le prince Charles.