Harry et Meghan seront bien au jubilé d'Elizabeth II mais pas sur le balcon de Buckingham

C’est la question qui brûle les lèvres de la presse britannique depuis des mois. Harry et Meghan feront-ils leur grand retour chez les Windsor en s’affichant sur le balcon de Buckingham Palace aux côtés de leur grand-mère pour son jubilé de platine en juin ? La réponse a été donnée ce vendredi 6 mai et risque d’en décevoir certains. Non, le duc et la duchesse de Sussex ne retrouveront pas Elizabeth II, le prince Charles ainsi que Kate et William pour observer la toute fin du Trooping the Colour.

Un défilé militaire organisé tous les ans pour fêter l’anniversaire de la souveraine qui, hasard du calendrier cette année, tombe aussi le jour anniversaire de son couronnement le 2 juin. Et marque le début de quatre jours de célébrations outre-Manche pour ses 70 ans de règne.