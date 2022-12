Avec le docu Netflix, Harry a-t-il détruit pour toujours ses relations avec la famille royale ?

Mais à quoi joue Harry ? Si les médias britanniques ont longtemps fait preuve d’indulgence à son égard, concentrant leurs attaques sur son épouse Meghan, le cadet du roi Charles III semble avoir franchi la ligne rouge avec la diffusion de la série documentaire qui bat déjà des records d’audiences sur Netflix. Si les trois premiers épisodes se sont révélés plutôt softs, les trois suivants, mis en ligne jeudi matin sur la plateforme, devraient aborder de plein fouet les accusations de racisme à l’encontre de la famille royale.

Interrogé par le DailyMail, l’historien Tom Bower affirme que "Harry et Meghan" a littéralement "détruit" la relation, déjà vacillante, entre Harry et William. "Leur mère Diana serait accablée par un tel manque de loyauté. Non seulement cette rupture de confiance est douloureuse pour William, mais elle l’est aussi pour le roi Charles et pour tout le pays", ajoute-t-il, insistant sur les dégâts terribles d’une guerre fratricide sur l’image du Royaume-Uni.