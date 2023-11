Un nouveau "raciste" à Windsor ? La version néerlandaise d'un livre choc révèle son identité par erreur

Dans le livre "Fin de règne", qui sort en France ce vendredi, le journaliste Omid Scobie plonge au cœur des tensions au sein de la famille royale. Revenant sur les accusations de racisme de Meghan et Harry, il affirme que deux membres éminents les ont questionnés sur la couleur de peau de leurs futurs enfants. Surprise : le nom de l'un d'entre eux figure dans l'édition néerlandaise, qui vient d'être retirée de la vente en urgence.

Attention, livre choc. Dans Fin de règne, sorti au Royaume-Uni ce lundi, disponible en France ce vendredi aux éditions du Seuil, le journal britannique Omid Scobie lève le voile sur les tensions persistantes – et, semble-t-il, irréversibles – au sein de la famille royale. L’un des principaux sujets de crispation, c’est bien sûr les relations pour le moins glaciales entre les Windsor et le couple très people formé par le prince Harry et l’ex-comédienne Meghan Markele.

À l’origine de ce désamour, leur décision de quitter le Royaume-Uni, suivie de l’interview choc à Oprah Winfrey dans laquelle ils accusaient un membre de la famille royale de racisme, à la suite d'une question sur la couleur de peau de leur premier enfant à naître. Surprise : dans les pages de son livre, Omid Scobie affirme que dans ses courriers au futur roi Charles III, Meghan fait allusion à non pas un, mais à deux membres de la famille royale qu’elle accuse de racisme pour les mêmes raisons.

Une simple erreur de traduction ?

Alors que cette révélation suffisait déjà à attiser la gourmandise des lecteurs, elle fait déjà l’objet d’un surprenant rebondissement. Dans l’édition britannique, l’auteur précise qu’il ne peut pas nommer les deux "coupables" sous peine de poursuites judiciaires. Sauf que dans la version néerlandaise, consultée par une journaliste du tabloïd The Sun en début de semaine dans une librairie d’Amsterdam, l’identité de l’un d’entre eux est imprimée noir sur blanc.

Dans un communiqué diffusé mardi, la maison d’édition néerlandaise Xander a annoncé le retrait temporaire de toutes les copies du livre de Omid Scobie. "Une erreur est survenue dans la traduction néerlandaise et nous sommes en train de la corriger", plaide-t-elle. Une version corroborée par l’auteur lui-même dans une interview sur le plateau de la chaîne RTL. "J’ai écrit et supervisé la version anglaise", a-t-il assuré, précisant qu’il ne parlait pas néerlandais. "Et je n’ai jamais produit une version contenant les noms."

Après son interview avec Harry et Meghan en 2021, Oprah Winfrey racontait que le couple n’avait pas mentionné l'identité de la personnalité qui s’était interrogée sur la couleur de peau de leur enfant. Mais tous les deux lui auraient assuré qu’il ne s’agissait ni de la reine Elizabeth II, ni de son époux le prince Philip.

Ces déclarations avaient eu l’effet d’une bombe Outre-Manche, et lancé un débat sur le racisme au sein de la famille royale. Il a de nouveau été alimenté ces derniers mois par un documentaire en plusieurs épisodes diffusé sur Netflix et le succès planétaire de la bio de Harry, Le Suppléant.