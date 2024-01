Harry Potter bientôt de retour : la future série cherche son scénariste

Un projet de série télé basée sur les romans de J.K. Rowling avait été annoncé en avril 2023. Suspendu en raison de la grève à Hollywood, il vient d’être relancé par la Warner et sa plateforme HBO Max. Quatre scénaristes sont actuellement auditionnés avec la bénédiction de la romancière.

Le retour à Poudlard se précise. Annoncé au printemps dernier, le projet de série télé Harry Potter est longtemps resté dans les starting blocks en raison de la grève des scénaristes qui a paralysé Hollywood. Ce n’était que partie remise puisque le site Deadline révèle que la Warner a demandé à pas moins de quatre scénaristes différents de lui présenter leurs projets pour une nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling destinée à sa plateforme HBO Max.

Une ou plusieurs séries ?

Les quatre scénaristes en concurrence sont des professionnels rodés dans l’univers des séries. La Britannique Martha Hillier a écrit The Last Kingdom pour la BBC et Netfllix et son compatriote Tom Moran The Devil’s Hour sur Prime Vidéo. Deux plumes américaines ont également été sollicitées : Kathleen Jordan à qui on doit Teenage Bounty Hunters sur Netflix et enfin Michael Leslie, responsable du récent reboot de Hunger Games au cinéma.

Deadline indique que de premières rencontres ont eu lieu avec une partie des candidats à Los Angeles la semaine dernière et qu’elles devraient se poursuivre au Royaume-Uni dans les prochains jours. Malgré les polémiques dont elle fait régulièrement l’objet dans les médias, J.K Rowling serait directement impliquée dans le choix du scénariste de la série dont elle sera co-productrice. Enfin, l'hypothèse d'un ou plusieurs spin-offs ne sera pas exclue.

L’annonce d’une future série Harry Potter avait suscité de vives réactions de la part des fans l’an dernier, notamment à l’idée de voir de nouveaux comédiens succéder à Daniel Radcliffe, Emma Watson et autre Rupert Grint, héros des huit films sortis au cinéma entre 2001 et 2011, avec 7,7 milliards de dollars de recettes à la clé.

Pour la Warner, le retour de la saga Harry Potter est un enjeu colossal. "Ma femme et moi, nous lisons les livres à nos trois enfants", expliquait le patron de la major David Zaslav en avril 2023. "C'est donc très émouvant, car pendant dix années consécutives, le public va voir Harry Potter sur HBO Max. C'est vraiment quelque chose".