"Harry Potter", "Lara Croft"... L'acteur britannique Leslie Phillips est mort à 98 ans

Leslie Phillips connaissait le cinéma comme sa poche. D'après Allociné, il y avait débuté dès... 1938. Alors âgé de 14 ans, il découvre l'univers du septième art, avant de tourner plus tard dans L'Empire du soleil de Steven Spielberg (1987) ou Le Chacal, en compagnie de Bruce Willis (1997). Au total, Leslie Phillips a joué dans plus de 200 films, pour le cinéma ou la télévision, indique encore la BBC, dont la série de films Carry On, très populaire outre-Manche dans les années 1960.