Harry Styles sacré "roi de la pop" ? Les fans de Michael Jackson ne digèrent pas

La rédaction du magazine aurait-elle cherché à faire le buzz à bon compte ? En lisant le long portrait qui lui est consacré, on s’aperçoit que le jeune Britannique ne fait jamais allusion à son illustre aîné. Plutôt "zen" et "charmant", comme le décrit la journaliste Brittany Spanos, le chanteur et acteur ne semble guère tourmenté par son succès planétaire. En couple avec l’actrice et réalisatrice Olivia Wilde, de dix ans son aîné, il semble avoir trouvé un certain équilibre.

Depuis deux ans, il suit même une thérapie, histoire de garder les pieds sur terre. "Je me suis engagé à y aller une fois par semaine", explique-t-il, entre deux confidences sur sa vie professionnelle et privée, mais rien de sensationnel. "Je me suis dit que si je faisais du sport tous les jours et que je prenais soin de mon corps, pourquoi je n’en ferais pas autant avec mon cerveau".