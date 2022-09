Révolté, queer et attachant, le nouveau "Hartley, cœurs à vif" réussit sa rentrée sur Netflix

Entre amours compliquées et quête d’identité, ces héros 3.0 tentent de se construire tant bien que mal dans le même quartier cosmopolite de Sydney. L’éternel renouvellement de la mode veut que les tenues très 90s soient toujours les mêmes. Le smartphone et les réseaux sociaux en plus. Meilleures amies depuis toujours, Amerie et Harper ont pris pour habitude de noter sur un mur du lycée le détail des activités sexuelles entre les différents élèves de l’établissement.

Sauf que leur relation explose quand cette fresque est mise au jour et contraint la proviseure à organiser un cours d'éducation sexuel spécial pour tous ceux dont le nom y est cité. De quoi donner un petit côté Sex Education à cette version de Hartley, coeurs à vif qui, il est vrai, se concentre beaucoup sur l’intimité de ses lycéens là où la version originale affrontait un éventail de problématique plus large.