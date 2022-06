Harvey Weinstein inculpé pour agressions sexuelles au Royaume-Uni

Harvey Weinstein a été condamné en 2020 à 23 ans de prison aux États-Unis pour une agression sexuelle en 2006 et un viol en 2013. Son appel a été rejeté au tout début du mois de juin. Il attend un nouveau procès pour agressions sexuelles présumées contre cinq femmes. Il va plaider non coupable et a toujours affirmé que ses victimes étaient consentantes. Au total, quelque 90 femmes, dont les superstars Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek, l'ont accusé de harcèlement ou d'agressions sexuelles.