"J'ai cru que j'allais être violée" : la masseuse des stars raconte son premier rendez-vous avec Harvey Weinstein

"Terrifiée", la masseuse affirme que Harvey Weinstein lui aurait attrapé la poitrine d’une main, tout en continuant à se masturber de l’autre. "D’ordinaire, je fais confiance à mes clients", a-t-expliqué à la procureure Marlene Martinez qui l’interrogeait. "Je n’aurais jamais cru que l’un d’entre eux oserait se comporter comme ça. J’étais choquée, je lui demandais ce qu’il fabriquait, je lui disais que c’était inapproprié. Mais il continuait à hurler sur moi. J’ai cru que j’allais être violée."

Mais le plus glauque reste à venir. Après avoir éjaculé sur la moquette de la suite, Harvey Weinstein aurait soudain changé de comportement. "Il m’a dit : 'Maintenant, je peux te faire confiance, nous sommes des amis. Tu peux tout me demander. Et moi, je vais t’obtenir un contrat pour écrire un livre sur le massage'", a raconté la jeune femme. Après cet échange surréaliste, elle affirme avoir été raccompagnée et payée par Barbara Schneeweiss, l’assistante personnelle de son client. "Mais je n’ai rien osé lui dire, je n’étais pas à l’aise."