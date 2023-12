Hausse de prix d'entrée du Louvre : le musée parisien est-il vraiment si cher ?

La direction du musée du Louvre a annoncé une hausse prochaine de ses tarifs, qui passeront de 17 à 22 euros. Une augmentation qui fait grincer des dents et interroge sur une forme croissante d'élitisme de la culture.

"Que le Louvre augmente son billet d’entrée de façon aussi astronomique sous la République est une honte", réagit l'historien Eric Anceau sur les réseaux sociaux. "La culture devrait être accessible à tous", estime-t-il, mécontent de voir le musée parisien passer le ticket d'entrée de 17 à 22 euros à partir de la mi-janvier. Comme lui, d'autres internautes se désolent de cette décision sur les réseaux sociaux. L'occasion de s'intéresser aux tarifs pratiqués à l'étranger par les grands musées internationaux.

Les musées new-yorkais sont les plus chers

Si vous voyagez à New York, il vous faudra débourser 30 dollars (28 euros) pour vous rendre au MoMa, le musée d'art moderne de la ville, un montant identique à celui pratique par le "Met", le Metropolitan Museum of Art. Si vous faites un détour par Amsterdam, l'entrée du Rijksmuseum vous coûtera sans réduction la somme de 22,5 euros, soit un montant proche de celui qui sera bientôt pratique par le Louvre.

Lorsque l'on s'intéresse aux musées les plus prestigieux, ceux qui apparaissent les plus accessibles sont du côté de Londres. Le British Museum ainsi que la National Gallery affichent en effet un tarif imbattable puisqu'ils sont totalement gratuits. Une spécificité assez rare parce que la grande majorité des établissements culturels de renom demandent une contribution aux visiteurs, même modeste. C'est notamment le cas à Saint-Pétersbourg, ou le musée de l'Ermitage demande 500 roubles aux visiteurs. Une somme qui équivaut à seulement 5 euros.

En Espagne, le musée du Prado propose une entrée à 15 euros, mais demande 9 euros supplémentaires aux visiteurs qui voudraient découvrir les expositions temporaires. Des tarifs supérieurs à ceux pratiqués à Berlin par la Gemäldegalerie, où l'on peut pénétrer pour un peu plus de dix euros (12 exactement). Ce prix fait écho à celui pratiqué du côté de Bilbao, puisque le ticket d'entrée du Guggenheim est facturé 13 euros. Il est également identique à celui du musée des Offices, situé dans la ville italienne de Florence.

En Asie aussi, des tarifs assez variés sont observés : quand le musée national de Corée propose un accès gratuit aux visiteurs à ses collections permanentes, celui de Tokyo demande 1000 yens par personne, soit environ 6,5 euros. Le Louvre Abu Dhabi, qui a ouvert ses portes en 2017 aux Émirats arabes Unis, propose enfin une admission aux alentours de 15 euros. Notons que dans l'ensemble des musées, des tarifs spéciaux sont appliqués. Quand certains proposent une ristourne aux visiteurs ayant commandé en ligne, une majorité prévoient des montants réduits, voire la gratuité pour les jeunes, les séniors et/ou les étudiants.

Pas d'effet "JO", assure la direction du Louvre

Lorsque le Louvre parisien a annoncé sa hausse des tarifs, beaucoup y ont vu un lien avec la tenue des Jeux olympiques à l'été 2024. Cela n'est pourtant pas lié, assure la direction du musée. Celle-ci met en effet en avant une augmentation de ses charges courantes, ainsi que le besoin de réaliser des travaux de rénovation urgents.

Dans le même temps, le Louvre ajoute que près de la moitié des visiteurs français profitent d’une entrée libre, que ce soit pour les moins de 26 ans, les enseignants, mais aussi les demandeurs d'emploi. Avec 76,5 millions d’euros récoltés en 2022 grâce aux billets d'entrée, le musée n'a pu couvrir qu'un quart environ de charges de fonctionnement.

Si l'augmentation des tarifs du Louvre place le musée dans une fourchette haute parmi les grands musées internationaux, il s'agit du second musée plus vaste au monde derrière celui de l'Ermitage, avec pas moins de sept hectares cumulés de salles et de galeries. C'est aussi l'un de ceux qui présentent l'une des plus riches collections : 36.000 œuvres présentées au public sur les quelque 500.000 conservées, avec de multiples chefs-d'œuvre. Des toiles, sculptures et autres objets d'art qui attirent en moyenne 7 à 10 millions de visiteurs chaque année.

