Le célèbre créateur de mode japonais Issey Miyake est mort

Le créateur de mode japonais Issey Miyake, dont la carrière s'est étendue sur plus d'un demi-siècle, est décédé à l'âge de 84 ans. "Il est mort dans la soirée du 5 août", a confirmé auprès de l'AFP une employée de son bureau à Tokyo, refusant d'être nommée et sans donner plus de détails sur son décès. La chaîne de télévision publique japonaise a également annoncé sa mort et le Japan Times rappelle que le designer luttait contre un carcinome hépatocellulaire, le cancer du foie le plus fréquent.