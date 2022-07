"J’étais dans un cycle d’autodestruction" : Hayden Panettiere se livre sur ses addictions

Elle se sent aujourd’hui plus forte que jamais. Car jamais elle n’avait pris le temps de raconter publiquement ses zones d’ombres. Absente des écrans depuis quatre ans, Hayden Panettiere s’est battue en coulisses face à ses addictions qu’elle évoque sans détour pour le magazine People. "Ça n’a pas été facile, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais je ne regrette aucune des choses les plus horribles qui me sont arrivées. Je me sens incroyablement accomplie. Et j’ai l’impression d’avoir une deuxième chance", glisse-t-elle.