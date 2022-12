Hellfest 2023 : un casting très lourd avec Johnny Depp en invité surprise

La Terre va encore trembler à Clisson ! Le Hellfest, l'un des plus gros festivals de metal et hard rock en Europe, vient de dévoiler le casting de son édition 2023 qui se déroulera du 15 au 18 juin prochain avec en têtes d’affiches Kiss, dans le cadre de sa tournée d’adieux, Mötley Crüe, Iron Maiden et Slipknot.

Cinq ans après une première apparition, les fans retrouveront Hollywood Vampires, le groupe qui réunit le chanteur Alice Cooper, le guitariste Joe Perry d’Aerosmith et un certain Johnny Depp. Après avoir joué aux côtés du guitariste anglais Jeff Beck cet été, l’acteur se produira avec ses vieux camarades en Loire-Atlantique le 15 juin.