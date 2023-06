Hellfest 2024 : c’est le 27 juin que l'on pourra prendre son billet pour l'enfer

La présence de la star de Pirates des Caraïbes, accusé de violences conjugales par son ex-épouse Amber Heard, a valu au festival quelques critiques, tout comme celle de Tommy Lee de Mötley Crüe, condamné dans les années 1990 pour des faits de violences sur l'actrice Pamela Anderson, la mère de ses enfants.

"C'est me donner trop d'importance et de compétences d'attendre que je sois procureur et juge. Mais la sécurité des festivaliers et festivalières, ça, c'est ma responsabilité", s’était défendu Ben Barbaud, rappelant avoir créé en 2022 le "Hellwatch", une brigade destinée à prévenir les violences sexuelles et sexistes.