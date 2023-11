Hellfest : Metallica annonce son retour pour la prochaine édition

Le légendaire groupe américain se produira lors de la prochaine édition du Hellfest, le 29 juin. Il vient compléter une affiche spectaculaire qui comprend pas moins de 178 formations.

Les membres de Metallica en pinceraient-ils pour la Loire-Atlantique ? Deux ans après avoir joué en tête d’affiche du Hellfest à Clisson, le groupe américain annonce qu’il s’y produira de nouveau lors de la prochaine édition, le 29 juin prochain, complétant une affiche déjà alléchante.

Formé autour du guitariste-chanteur James Hetfield et du batteur Lars Ulrich en Californie au début des années 1980, Metallica est aujourd’hui une référence pour tous les amateurs de gros son, avec plus de 125 millions d’albums vendus dans le monde. Le dernier en date, 72 Seasons, est paru en avril dernier.

Pour sa 17ᵉ édition, le Hellfest a prévu du lourd. Hormis Metallica, les fans pourront retrouver 178 groupes dont Megadeth, les Foo Fighters, Machine Head, Avenged Sevenfold, The Offspring, Tom Morello de Rage Against The Machine en solo ou encore les Français de Shaka Ponk. Si l’intégralité des pass quatre jours sont sold-out, des billets pour une journée seront mis en vente en janvier.