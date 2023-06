Héritage de Lisa Marie Presley : le compromis entre Riley Keough et Priscilla Presley dévoilé

Après cinq mois de bataille judiciaire, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente, si l'on en croit les révélations d'Entertainment Tonight, qui a accédé aux documents juridiques déposés au tribunal de Los Angeles. Ceux-ci stipulent que Riley Keough sera bel et bien l’unique fiduciaire de l’héritage de Lisa Marie Presley. Comme l'a indiqué son avocat, Riley Keough a l’intention de protéger et d’investir l’argent “d’une manière compatible avec les besoins des bénéficiaires et non influencée par le désir d’un fiduciaire”.

Quant à Priscilla Presley, elle sera l'administratrice de la sous-fiducie de son fils, Navarone Garibaldi (le demi-frère de Lisa Marie Presley), qui se verra accorder un neuvième de l’héritage. Le reste sera réparti entre Riley Keough, 34 ans, et les jumelles Finley et Harper Lockwood, 14 ans, nées de son union avec Michael Lockwood. D'après People, Riley Keough devra également verser un paiement forfaitaire de 1 million de dollars (922.000 euros), en plus de 400.000 dollars (369.000 euros) supplémentaires pour couvrir ses frais juridiques.