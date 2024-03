"Heureux gagnants" au cinéma : et si gagner au Loto était la pire chose qui puisse vous arriver ?

Gagner au Loto peut être très dangereux pour la santé mentale : c'est ce que suggère la nouvelle comédie de Maxime Govare et Romain Choay, ce mercredi en salles. Véritable pépite d'humour, "Heureux gagnants" enchaîne quatre histoires dans lesquelles les héros voient leur vie virer au cauchemar après avoir touché le gros lot. Fabrice Éboué, Audrey Lamy, Pauline Clément et Samy Outalbali, nous en disent plus sur ce film à sketch diaboliquement efficace.

Qui n’a jamais rêvé de gagner au Loto pour s’offrir enfin la vie dont il rêve ? Si la probabilité de rafler la mise est infime – 1 chance sur 19 millions, soit moins que la probabilité d’être frappé par une météorite – la chance a pourtant souri aux héros d'Heureux gagnants, le nouveau film de Maxime Govare et Romain Choay (Les Crevettes pailletées) qui sort ce mercredi. Petite pépite d'humour noir, il raconte l'histoire de plusieurs personnages qui voient leur vie basculer après avoir coché les bons numéros.

Comme Paul (Fabrice Éboué) et Louise (Audrey Lamy), un couple en pleine crise qui découvre avec stupeur qu’ils ont un ticket gagnant. Mais qu’il ne leur reste que dix minutes pour le valider. Commence alors une course contre-la-montre où tous les coups sont permis pour arriver à temps dans une agence de La Française des jeux. "Si ce couple n’était pas à ce point dans la galère, on n'accepterait pas tout ce que fait mon personnage !", confie Fabrice Éboué. "On est à fond avec lui, car il mérite d’être heureux. En réalité, il ne court pas après l'argent, mais après la reconstruction de sa famille et de son statut de père".

J’ai beaucoup de mal avec l’argent qui tombe du ciel. Il a toujours un peu de culpabilité Fabrice Eboué

"Aujourd’hui, la vie est plus en plus compliquée. Je peux comprendre que les gens se disent que l’argent leur apportera beaucoup plus de confort. Qu’ils pourront remplir leur frigo, partir en vacances et s’accorder des moments sympas", poursuit Audrey Lamy qui admet avoir joué une fois au Loto, il y a 25 ans. "Je suis fan de jeux de société, ce qui n’a rien à voir parce qu’on ne gagne rien !", s'amuse la comédienne qui s'estime chanceuse de bien gagner sa vie grâce à son métier. "Comme j’ai été élevé dans la culture du mérite, j’ai beaucoup de mal avec l’argent qui tombe du ciel. Il a toujours un peu de culpabilité", admet de son côté Fabrice Éboué qui n'a jamais tenté sa chance à la loterie.

L'argent rend-il (vraiment) heureux ?

L'argent tombé du ciel serait-il maudit ? Possible, si on en croit l'histoire de Sandra (excellente Anouk Grinberg), une aide-soignante et ses collègues qui touchent le jackpot de 60 millions d'euros après avoir piqué le ticket d'un patient décédé. Alors qu'ils vivent (en apparence) une vie de rêve, d'étranges événements vont venir perturber leur tranquillité…

Et que dire que Julie (Pauline Clément), qui dix minutes après avoir empoché la coquette somme de 10 millions d'euros, croise la route de Thomas (Victor Meutelet), un beau jeune homme qui a tout du prince charmant. "Julie est très fleur bleue. Elle a envie de croire à fond à cette histoire d'amour. Elle pense qu’elle a un bon karma alors que sa colocataire est persuadée que Thomas n'est qu'un arnaqueur. Du coup, elle se met à douter. Quand on gagne beaucoup d’argent, on devient vite parano", analyse Pauline Clément. "On peut vite s’emballer aussi. Mais la vie est là pour nous donner un gros coup de poing dans la gueule et nous remettre à notre place".

L’argent ne résout pas tous les problèmes. Les solutions sont souvent ailleurs Sami Outalbali

En parlant de karma, le dernier segment du film qui met en scène un trio de terroristes sur le point de commettre un attentat est absolument brillant. "C’est probablement l'histoire la plus dingue et la plus risquée", s'amuse Sami Outalbali. Le comédien vu dans Sex Education campe ici un terroriste qui découvre qu'il vient de gagner 40 millions d'euros. Sur le point de mourir, il se demande si le sacrifice qu'il s'apprête à commettre en vaut la peine. "Le thème du terrorisme n’est qu’un prétexte pour mettre en exergue la folie que représente le fait de gagner au Loto. Car avant d’être des gagnants, on est tous des humains avec un libre arbitre", analyse le comédien.

"Ce qui est drôle dans le film, c’est que tous les personnages ont en commun un certain mal-être. Ils pensent tous que le Loto sera leur bouée de secours. Mais ils vont vite déchanter, car l’argent ne résout pas tous les problèmes. Les solutions sont souvent ailleurs". Alors, l'argent fait-il vraiment le bonheur ? Quand on sait que 50% des gens qui remportent le gros lot sont ruinés dans les quatre ans, ça fait réfléchir...