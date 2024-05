"High Potential" : découvrez les premières images du remake américain de "HPI"

Alors que la quatrième saison de "HPI" arrive ce jeudi sur TF1 et sur TF1+, ABC a dévoilé les premières images du remake américain. Baptisé "High Potential", il sera diffusé à l'automne sur la chaîne ABC. C'est Kaitlin Olson qui prêtera ses traits à Morgan (sans "e") tandis Daniel Sunjata succèdera à Mehdi Nebbou.

Morgane Alvaro part à la conquête de Hollywood. La chaîne ABC a dévoilé les premières images de High Potential, le remake américain de HPI. C'est la comédienne Kaitlin Olson qui prêtera ses traits à Morgan (sans "e"). Très populaire aux États-Unis, elle est connue notamment pour son rôle dans la sitcom à succès Philadelphia. Actuellement dans sa 16ᵉ saison, elle a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires.

La comédienne américaine de 47 ans se glissera donc dans la peau d'une "mère célibataire avec trois enfants et un esprit exceptionnel, qui aide la police à résoudre un crime insoluble en réorganisant des preuves alors qu'elle fait le ménage dans les bureaux", comme le révèle Deadline.

Karadec a aussi son équivalent américain

Dotée d'un haut potentiel intellectuel, "elle est engagée comme consultante pour travailler avec un détective chevronné, Karadec. Ensemble, ils forment une équipe inhabituelle et imparable". Ça vous rappelle quelque chose ? C'est le comédien Daniel Sunjata succèdera à Mehdi Nebbou dans le rôle du commandant Adam Karadec. Âgé de 51 ans, il est connu des téléspectateurs français pour avoir joué l’un des prétendants de Bailey dans la saison 7 de Grey’s Anatomy. Il a aussi été aperçu dans New York, unité spéciale ou Rescue Me : Les Héros du 11 septembre.

Ils donneront la réplique à Javicia Leslie, la star de la série Batwoman (sur The CW), qui tiendra le rôle de Daphné (Bérangère McNeese, dans la version française) ainsi qu'à Deniz Akdeniz, vu dans The Flight Attendant, qui se glissera dans la peau de Lev "Oz" Osman, selon Deadline.