Enceinte de jumeaux à 48 ans, l’actrice Hilary Swank va devenir mère pour la première fois

"C’est vraiment génial de pouvoir en parler et de partager l’information", sourit-elle. Invitée de l’émission "Live with Kelly and Ryan" dans la foulée, Hilary Swank raconte que même ses collaborateurs sur la série Alaska Daily n’étaient pas au courant de sa grossesse. Alors quand son ventre a commencé à grossir, elle a été contrainte à quelques ajustements dans son coin. "Mes vêtements ont commencé à ne plus m’aller donc j’ai dû couper mon jean et mettre une veste qui n’était pas raccord" avec le début du tournage, dit-elle. "On m’a dit que ce n’était pas raccord, j’ai dit que ça allait le faire", s’amuse-t-elle.