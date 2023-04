Hilary Swank, la star de "Million Dollar Baby", devient maman pour la première fois à 48 ans

Depuis, on l’a revu dans Le Dahlia Noir de Brian de Palma, The Homesman de Tommy Lee Jones ou plus récemment The Hunt de Craig Zobel. Ces dernières années, c’est vers la télé qu’elle a orienté sa carrière avec notamment la série de SF Away sur Netflix. Depuis février dernier, on peut la voir dans Alaska Daily sur Disney+ où elle incarne une célèbre journaliste new- yorkaise contrainte de rebondir loin de ses bases suite à une faute professionnelle.