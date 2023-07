Hollywood : les patrons des studios en panique à la veille de la grève des acteurs

Sauf incroyable rebondissement, c’est toute la profession qui devrait se retrouver à l’arrêt, ce jeudi à 9h du matin heure française. Si la grève des scénaristes avait déjà paralysé de nombreux films comme Mission : Impossible 8 et Spider-Man 4, des séries comme Stranger Things et The Last of Us, et tous les late shows de la télé américaine, les équipes qui bénéficiaient de scripts déjà terminés pouvaient continuer à travailler.

Sauf que cette fois, tous les acteurs seront invités à stopper le travail, paralysant de fait des tournages en cours partout dans le monde comme celui de Gladiator 2 de Ridley Scott ou la saison 2 de la série House of Dragons. Les talents n’auront pas non plus le droit de faire de la promo, ce qui explique pourquoi les équipes de blockbusters comme Oppenheimer et Barbie sont allées à la rencontre de la presse internationale ces dernières heures.