Hollywood : après les scénaristes, les acteurs vont-ils aussi se mettre en grève ?

Le ton monte à Hollywood. Depuis le 2 mai dernier, 11.500 scénaristes, membres de la Writer’s Guild of America, le principal syndicat de la profession, sont en en grève suite à l’échec des négociations avec les pontes des studios. Une situation inextricable ? Mercredi, le conflit est entré dans son cinquantième jour, sans la moindre avancée significative sur les principaux points de discorde : rémunération des profits du streaming, amélioration des conditions de travail et encadrement du recours à l’intelligence artificielle…

À l’heure où l’émergence des plateformes démultiplie l’offre de contenus, ce blocage majeur paralyse des dizaines de productions. Des blockbusters de cinéma comme Blade, Spider-man 4 et désormais Mission : Impossible 8. Les prochaines saisons de grosses séries télé comme Stranger Things, The Last of Us et The Handmaid’s Tale. Mais aussi des programmes populaires comme le "Saturday Night Live" et les talk-shows de Jimmy Fallon, Stephen Colbert et autre Jimmy Kimmel.