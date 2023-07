Hollywood : vers une grève des acteurs dès mercredi et des conséquences désastreuses ?

Ce mercredi 12 juillet à minuit, sauf miracle, les 160.000 membres du SAG-AFTRA devraient donc rejoindre leurs collègues scénaristes qui ont déjà posé leurs stylos depuis le 2 mai dernier. Une situation qui a déjà provoqué la paralysie de dizaines de grosses productions. Des blockbusters comme Mission : Impossible 8, Spider-Man 4 et Blade. Des séries comme Stranger Things, The Last of Us ou encore Emily in Paris. Mais aussi de tous les "late show", dont les présentateurs sont privés de blagues depuis deux mois.

Quelles pourraient être les conséquences, à court et moyen terme, de la grève des acteurs ? D’emblée, c’est la promo des blockbusters de l’été qui pourrait s’arrêter net, même si les studios ont pris les devants. Tom Cruise et toute l’équipe de Mission : Impossible 7 viennent d’enchaîner les tapis rouges aux quatre coins du monde, alors que le film sort ce mercredi en France. Christopher Nolan et les comédiens d’Oppenheimer sont depuis lundi à Paris tandis que Margot Robbie, Ryan Gosling et le casting de Barbie sont attendus à Londres à partir de mercredi.