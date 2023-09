Hollywood en grève, le festival de Deauville défend l’alternative aux blockbusters

Et si Hollywood traversait l’une des pires crises existentielles de son histoire ? Intéressement aux revenus des plateformes de streaming, instauration de salaires minimums, encadrement de l’intelligence artificielle… Les scénaristes en grève depuis le 2 mai, les acteurs depuis le 14 juillet, des dizaines de de grosses productions sont à l’arrêt, sans véritable porte de sortie à court terme, des centaines de millions de dollars de pertes à la clé. C’est la première fois, depuis les années 1960, que les deux professions arrêtent simultanément le travail.

Dans ce contexte explosif, c’est "l’autre cinéma américain", celui des petits budgets plus fragiles – et aussi plus créatifs – que met à l’honneur le Festival de Deauville dont la 49e édition ouvre ses portes ce vendredi soir. Présidé par l’acteur et réalisateur français Guillaume Canet, le jury de la compétition devra départager 14 films qui n’ont clairement pas le budget marketing de Barbie. Et dont les jeunes auteurs n’ont pas l’intention de répondre à l’appel des grands studios qui ne jurent plus que par les franchises destinées à vendre des produits dérivés. Jugez plutôt…