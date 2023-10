Hollywood en grève : les scénaristes ratifient l’accord, les acteurs ne lâchent rien

Avant la ratification de l’accord, les scénaristes s’étaient remis au travail, permettant notamment aux populaires talk shows de Jimmy Fallon, Stephen Colbert et autre Jimmy Kimmel de revenir à l’antenne. Côté films et séries, en revanche, impossible de reprendre le chemin des plateaux puisque les acteurs sont toujours en grève. Entamées en début de semaine dernière, les discussions entre leur syndicat, le SAG-AFTRA, et l’AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) n’ont toujours pas abouti.

Lundi, une nouvelle réunion au sommet s’est tenue en présence des "pontes" de l’industrie hollywoodiennes : Donna Langley d’Universal, Ted Sarandos de Netflix, David Zaslav de Warner et Bob Iger de Disney, lequel avait été "étrillé" par la présidente du syndicat, l’actrice Fran Drescher, au tout début du conflit. Il s’agissait de la quatrième rencontre depuis la reprise des discussions. Et visiblement, on est encore loin du compte.