Son nouveau procès s’ouvre à Los Angeles : que risque vraiment Harvey Weinstein ?

Hasard du calendrier, le deuxième procès d’Harvey Weinstein s’ouvre à quelques jours de la sortie de She Said, le film consacré à l’enquête des journalistes du New York Times qui a entraîné sa chute en 2017. Accusé de harcèlement et d’agressions diverses par près de 90 femmes, dont des actrices célèbres comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou encore Rose McGowan, l’ancien producteur âgé de 70 ans a tout perdu à Hollywood, après avoir fait la pluie et le beau temps dans le métier pendant plus de 20 ans.

Côté judiciaire, il a toutefois fallu attendre le printemps 2020 pour qu’il réponde de ces accusations. À la barre, six femmes ont témoigné contre lui. Il sera finalement reconnu coupable de viol et agression sexuelle sur deux d’entre elles, l’actrice Jessica Mann et l’ex-assistante de producteur Mimi Haleyi et condamné, le 11 mars, à 23 ans de prison ferme. Après avoir purgé le début de sa peine au pénitencier de Wende, près de Buffalo, il a été transféré dans une prison en Californie à l’été 2021, dans l’attente du procès qui débute, ce lundi, par la sélection des jurés.