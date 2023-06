Kevin Spacey accuse les médias d’avoir "fait de leur mieux pour faire de lui un monstre"

Il a depuis trouvé refuge dans un film italien sorti l’an dernier et deux productions anglo-saxonnes à venir cette année. Si seul son nom apparaît sur l’affiche de Control, le public n’y entendra que sa voix. Son réalisateur, Gene Fallaize, ne semble pas inquiet d’une éventuelle condamnation de sa star. "La vérité crue, c’est que le film se vendrait quand même. Il a une base de fans incroyablement solidaires. Ils veulent voir Kevin jouer. Personne n’a arrêté d’écouter Michael Jackson", admet-il. Le principal intéressé en est, lui, persuadé. "Dans 10 ans, ça ne voudra plus rien dire. Mon travail vivra plus longtemps que moi et c’est ça dont on se souviendra".