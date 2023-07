Hollywood : les acteurs votent la grève et rejoignent les scénaristes, du jamais vu depuis 1960

"Le conseil national du SAG-AFTRA a voté à l'unanimité un ordre de grève contre les studios et les diffuseurs", a annoncé Duncan Crabtree-Ireland, le directeur exécutif national de ce syndicat qui représente 160.000 acteurs et autres professionnels du petit et grand écran. Un peu plus tôt dans la matinée, la présidente Fran Drescher avait estimé que "le SAG-AFTRA a négocié de bonne foi et était impatient de conclure une entente qui répondait suffisamment aux besoins des artistes" mais a dénoncé les "réponses de l’AMPTP aux propositions les plus importantes du syndicat" qualifiées "d'insultantes et irrespectueuses". "Ces entreprises ont refusé de s’engager de façon significative sur certains sujets et sur d’autres nous ont complètement fait obstruction".

Dans le camp d'en face, on tient évidemment un tout autre discours. "Nous sommes profondément déçus que le SAG-AFTRA ait décidé de se retirer des négociations. C’est son choix, pas le nôtre", indique l’AMPTP dans un communiqué. "Ce faisant, il a rejeté notre offre d’augmentations salariales et résiduelles historiques, de plafonds sensiblement plus élevés sur les cotisations de retraite et de santé (...) d’une proposition révolutionnaire sur l'intelligence artificielle qui protège les acteurs, et plus encore."