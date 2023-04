Hollywood : les scénaristes menacent de faire grève à partir du 1er mai

C'est la panique à Hollywood. Les scénaristes du cinéma et des séries télé ont lancé un avertissement aux grands studios. Si leur salaire minimum n'est pas augmenté, ils se mettront en grève comme en 2007. D'après la Writers Guild of America (WGA), le très puissant syndicat qui représente environ 11 500 scénaristes américains, aujourd'hui, 50 % de ces derniers sont payés le salaire minimum, soit 6 700 € par semaine. Ils n'étaient qu'un tiers il y a huit ans.

Le problème, c'est qu'avec des séries télévisées moins longues qu'auparavant, les scénaristes travaillent beaucoup moins... Ils ont jusqu’au 1er mai pour trouver un nouvel accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui regroupe les plus grands studios de cinéma (Paramount, Sony, Universal, Disney, Warner), les principales chaînes télévision (ABC, CBS, FOX, NBC) et les plateformes de streaming (Amazon, Apple, Netflix).