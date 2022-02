Viré car non vacciné, l’acteur Rockmond Dunbar attaque Disney pour discrimination

Il porte son combat devant les tribunaux. L’acteur Rockmond Dunbar a déposé plainte contre 20th Television et sa maison-mère Disney à la suite de son licenciement qu’il juge abusif. Au casting de la série medico-judiciaire 9-1-1 depuis cinq ans, il a été mis à la porte en novembre dernier pour non-respect des protocoles anti-Covid. Le comédien avait demandé à être exempté de la vaccination obligatoire imposé aux personnes travaillant sur le tournage. Il avait invoqué des motifs médicaux et religieux, sans obtenir gain de cause.