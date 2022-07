Trois mois après la gifle aux Oscars, Will Smith "demande pardon" à Chris Rock

Il fait son mea culpa. Quatre mois après avoir violemment giflé Chris Rock sur la scène des oscars à cause d'une mauvaise blague sur sa femme, Will Smith a posté une longue vidéo dans laquelle il demande publiquement pardon à l'humoriste. "Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait un travail sur moi-même", explique le comédien en préambule.

Il a enfin expliqué pourquoi il ne s'était pas excusé auprès de Chris Rock le soir même, lors de son discours après avoir obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour le film King Richard. "Tout était flou à ce moment-là", a admis Will Smith. "J'ai contacté Chris et le message qui m'est revenu, c'est qu'il n'est pas prêt à parler. Quand il le sera, il me contactera."