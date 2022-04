"Vous m’avez sans doute empêché de mourir" : le vibrant hommage de Muriel Robin à Michel Bouquet

Gagnée par l’émotion, Muriel Robin se fait silencieuse quelques instants avant de reprendre. "Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase : vous m’avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre", déclare-t-elle. Elle promet de "veiller" sur Juliette Carré, sa veuve et "aimée de toujours". "Les trois coups retentissent, le rideau se lève. Le roi se meurt, pas vous. Pas toi. Non, surtout pas toi", conclut-elle en évoquant la pièce de Ionesco jouée plus de 800 fois par Michel Bouquet. Un ultime tutoiement "qu’elle a enfin su lui donner la dernière fois qu’ils se sont vus".