Homme de télé, fans de sports mécaniques... Sylvain Augier, une vie d'aventure

Sylvain Augier, ancien animateur de "Faut pas rêver" et "La carte aux trésors" sur France 3, est décédé samedi dernier à l'âge de 68 ans, a annoncé sa fille ce mardi. En plus d'être un homme de télé, il était passionné de sports extrêmes et mécaniques.

Il restera associé aux émissions de voyages et d'aventures de France 3. Sylvain Augier, ancien animateur de "Faut pas rêver" et "La carte aux trésors", est décédé samedi 16 mars à l'âge de 68 ans, a indiqué sa fille à l'AFP ce mardi. Des programmes qui semblaient taillés pour cet homme de télé, lui-même passionné de sports extrêmes et mécaniques.

Sylvain Augier avait débuté sa carrière à la radio, à France Inter, à la fin des années 70. Il avait également officié sur Sud Radio dans les années 2000 et 2010. "La disparition de Sylvain Augier c’est une grande perte pour la famille Sud Radio", a d'ailleurs réagi l'animatrice Cécile de Ménibus sur X.

Mais l'animateur était surtout connu pour avoir incarné "Faut pas rêver", qu'il a animé de 1990 à 1999, et "La carte aux Trésors", où il a officié de 1996 à 2005. Dans cette émission, les candidats partaient à la recherche d'objets cachés dans un département donné, en résolvant des énigmes et en se déplaçant en hélicoptère, l'une des passions de l'animateur. Sylvain Augier était également un fou de sports mécaniques et, plus largement, de sports à risques. En 1988, à 33 ans, il avait eu un grave accident de parapente dans les Hautes-Pyrénées, qui avait failli lui valoir une amputation d'un pied.

Un "Tinter reporter"

"C’était notre Tintin reporter toujours blagueur", a salué mardi sur le réseau social X l'animatrice et sportive Nathalie Simon, qui a animé "La carte aux trésors" de 2007 à 2009.

"Ce métier me permettait de m'exalter tous les jours, de faire monter l'adrénaline [comme avec l'émission 'La carte aux Trésors', qui me rendait hyperactif et euphorique], de me renvoyer une image très positive de moi", avait-il raconté récemment, dans un livre paru en octobre dans lequel il révélait être atteint de bipolarité et se confiait sur une tentative de suicide qu'il avait faite à 55 ans. "Je me demande si je n'aurais pas fait le choix de mon métier [inconsciemment, bien sûr] en fonction de ma maladie", analysait-il.

"Je ne laissais rien paraître dans mon monde professionnel"

Le diagnostic de sa bipolarité était tombé en 1990, alors qu'il avait 35 ans. Il avait vécu un premier épisode maniaque pendant qu'il couvrait la course nautique la Route du Rhum en Guadeloupe, suivi d'une intense dépression. "Je ne laissais rien paraître dans mon monde professionnel, que ce soit à la radio ou à la télévision", disait-il dans Je reviens de loin, en confessant avoir appris à "sourire en parlant" pour "donner le change".