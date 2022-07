Hong Kong : un écran géant s’écrase sur scène en plein concert, deux danseurs blessés

Les danseurs accompagnaient Mirror, 12 chanteurs hong-kongais dont la popularité a bondi pendant la pandémie. Ils chantent en cantonais et on leur attribue le retour de la Cantopop, une musique pop locale. Le groupe donnait ce jeudi le quatrième concert d’une série de douze au Hong Kong Coliseum, une salle gérée par le gouvernement local selon le New York Times. Les autorités ont annoncé qu’elles allaient ouvrir une enquête pour tenter de déterminer les circonstances du drame. L’un des câbles des écrans de 5 mètres de haut a lâché, d’après le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, cité par le quotidien américain.