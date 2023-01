"Sauvez-nous tant qu’il est encore temps" : cyberharcelée, Hochi en appelle au gouvernement

Forcée de déménager car elle ne se sentait pas en sécurité, elle confie que désormais elle ne parvient plus à dormir "paisiblement". Après avoir porté plainte pour harcèlement et menaces de mort en mars 2020, un homme avait été interpellé, puis relâché malgré ses aveux. "Je viens de raccrocher avec mon avocate qui s’est battue à mes côtés de toutes ses forces et elle vient de m’annoncer que sur les milliers de messages reçus, et que sur toutes les personnes retrouvées, une seule personne sera potentiellement convoquée à un 'procès' au mois de juin. Une seule personne. En 2023. En France. Moi qui aime tant mon pays, je viens de perdre foi en sa justice", se désole-t-elle.