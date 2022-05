Hospitalisé après un AVC, le père de Meghan Markle n’ira finalement pas au jubilé de la reine

Cette intervention ne risque pas de rabibocher le père et sa fille. Et pourtant, Thomas Markle misait tout sur son escapade londonienne pour rencontrer ses petits-enfants Archie et Lilibet pour la première fois. En interview à la même chaîne le mois dernier, il rêvait de s’entretenir avec les Windsor et surtout avec le prince Charles. "Je crois qu’on a beaucoup de choses en commun maintenant. Nos enfants ne nous donnent plus signe de vie", avait-il dit, souhaitant aussi le remercier d’avoir emmené Meghan jusqu’à l’autel en mai 2018 lors de son mariage à Harry.